Zamanı daralan SMA hastası Melih Eymen için yardım bekleniyor

Kayseri’de Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası olan Melih Eymen Ceylan’ın tedavi olması için Zolgensma gen tedavisi olması gerekiyor. Aile, valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. 10 aydır süren kampanyada gerekli olan paranın yüzde 70’i toplanabildi. Melih Eymen’in kampanyasının tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Az zamanlarının kaldığını ve bir an önce kampanyayı tamamlamak için mücadele ettiklerini belirten anne Fatma Ceylan, hayırseverlerden yardım istedi. Yardım kampanyasının valilik onaylı olduğunun altını çizen Ceylan, “Oğlumuzun tanısı konulduktan sonra valilik onaylı bir kampanya başlattık. Şu an kampanyamız yüzde 70 oldu. Oğlumuz 5 yaşına geldi. Bizim tanımız çok geç konuldu. Olmayacak, imkânsız bir şey istemiyoruz. Başaran şehirlerimiz var. İlacını alıp da iyileşen evlatlarımız var. Başını dahi oynatamayan çocuklarımız şu anda bisiklet sürüyorlar. Çorum 3 Isparta 2 ayda kampanyalarını bitirdi. Kayserimiz daha güçlü daha büyük. Vicdanlı merhametli insanlarımızın olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘DEPREMDEN SONRA STANDI UTANARAK AÇTIM’

“Maalesef ülkemiz çok büyük bir felaketin içinden geçti” diyerek üzüntüsünü dile getiren Ceylan “Depremde ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremden sonra salı günü standıma yeniden başladım. Çok zor ve çekinerek başladım. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Çünkü tanımız konulduğundan beri biz de enkazın altındayız. Oğlum gün geçtikçe kas kaybı yaşıyor. Son 15 gündür parmaklarını oynatamıyor. ‘Anne açamıyorum kasılıyor’ diyor. Kasıntı olmaz SMA hastalığında ama ellerindeki uyuşukluğu o şekilde anlatıyor. ‘Artık sabahları sen giderken ağlamayacağım, hemen git kumbaramı doldur da gel, yüzde 100 olsun. Hapur şupur yemek istiyorum’ diyor. Abur cubura öyle hitap ediyor. Çorba yemek istemiyormuş kampanyası tamamlanınca abisinin yediği yemeklerden yiyecekmiş. Benim bir tane daha oğlum var 14 yaşında. Şu an iki evladıma da yetişemiyorum. Sadece oğlumuz iyileşsin istiyoruz. Yüzde 95 etkinliği olan Zolgensma tedavisini bizim evladımız da alsın. Eğer Melih Eymen’in bir hafta zamanı kalsa da ben aynı mücadeleyi verirdim, duramazdım. Eminim ki hiçbir anne baba duramaz, aynı mücadeleyi verirdi” şeklinde konuştu.