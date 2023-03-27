Zamantı Irmağı kuraklıkla karşı karşıya

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı, beklenen yağışların olmamasından dolayı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Irmaktaki su debisinin düşmesini fotoğraf kareleri de ortaya koydu.

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  • 27.03.2023 13:54
  • Güncelleme: 27.03.2023 14:20
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Zamantı Irmağı kuraklıkla karşı karşıya
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı, beklenen yağışların olmamasından dolayı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Irmaktaki su debisinin düşmesini fotoğraf kareleri de ortaya koydu.

Yurt genelinde olduğu gibi Tomarza’da da kış aylarında fazla yağış olmaması nedeniyle Zamantı Irmağı’nın su debisi düştü. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte gürül gürül akması gereken Zamantı Irmağı; mevsim normallerinin çok altında yağış aldığı için su debisinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. Su seviyesindeki farklılık, ırmağın önceki ve son fotoğraflarına yansıdı.

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İHA

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