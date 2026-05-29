Zamantı Irmağı'nda Kurban Atığı Tepkisi
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Süvegenler Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı kenarına bırakılan kurban atıkları vatandaşların tepkisine neden oldu.
Tomarza ilçesi Süvegenler Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı kenarına Kurban Bayramı sonrası gelişigüzel şekilde bırakılan hayvan atıkları çevre kirliliğine yol açarken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Kötü koku ve görüntü kirliliğinin oluştuğunu belirten vatandaşlar, atıkların çevreye zarar verdiğini ifade etti.
Mahalle sakinleri, traktöre bağlanan kepçe yardımıyla bölgedeki atıkları toplayarak temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar, kurban atıklarının gelişi güzel doğaya bırakılmaması gerektiğini belirterek yetkililere denetim çağrısında bulundu.