Zamantı Irmağı'nda Kurban Atığı Tepkisi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Süvegenler Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı kenarına bırakılan kurban atıkları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Zamantı Irmağı'nda Kurban Atığı Tepkisi

Tomarza ilçesi Süvegenler Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı kenarına Kurban Bayramı sonrası gelişigüzel şekilde bırakılan hayvan atıkları çevre kirliliğine yol açarken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Kötü koku ve görüntü kirliliğinin oluştuğunu belirten vatandaşlar, atıkların çevreye zarar verdiğini ifade etti.
Mahalle sakinleri, traktöre bağlanan kepçe yardımıyla bölgedeki atıkları toplayarak temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar, kurban atıklarının gelişi güzel doğaya bırakılmaması gerektiğini belirterek yetkililere denetim çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Otomobilin Köprüden Devrildiği Kazada 2 Kardeş Yaralandı
Otomobilin Köprüden Devrildiği Kazada 2 Kardeş Yaralandı
Hacılar'da Halk Otobüsünden İnen Gence Otomobil Çarptı
Hacılar’da Halk Otobüsünden İnen Gence Otomobil Çarptı
Melikgazi'de Evde Şüpheli Ölüm: 52 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Melikgazi’de Evde Şüpheli Ölüm: 52 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Develi'de Dolu Yağışı Etkili Oldu
Develi’de Dolu Yağışı Etkili Oldu
Yola çıkacaklar dikkat! Kayseri ve güzergahında yol yapım çalışmaları
Yola çıkacaklar dikkat! Kayseri ve güzergahında yol yapım çalışmaları
Kayseri'de Kurban Bayramı denetimi
Kayseri’de Kurban Bayramı denetimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!