Zamantı Irmağı’nda kuruma tehlikesi

Pınarbaşı ilçesinde Zamantı Irmağının kuruduğunu ifade eden CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 3 ayrı Bakanlığa konuya ilişkin soru önergesi verdiğini ifade etti.

Milletvekili Genç, “Niğde ve Nevşehir’den gelen kontrolsüz sondajlar, endüstriyel tarım ve iklim krizi Uzunyayla’yı kuraklık ve ekolojik çöküşün eşiğine getirdi. Üç ayrı Bakan’a sordum: Tarım ve Orman Bakanı’na: Kaçak sondajları neden görmezden geliyorsunuz? Enerji Bakanı’na: Yeraltı suları çekilirken deprem riskini biliyor musunuz? Çevre Bakanı’na: Uzunyayla’nın ekosistemini korumak için ne yapıyorsunuz? Uzunyayla, Konya Ovası’nın kaderini yaşamadan önlem alın” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Genç, Zamantı Irmağı’nda suyun azaldığını ve bölgenin tarım, hayvancılık ve enerji üretimi konusunda olumsuz etkilerinin araştırılması ve önlem alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a soru önergeleri verdi.