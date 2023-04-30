Zamantı Irmağı'nda ölen balıklar kıyıya vurdu
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.
- 30.04.2023 23:04
- Güncelleme: 01.05.2023 10:44
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı’nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Melikviran Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı’nda onlarca ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü. Balıkların neden öldüğü bilinmezken, vatandaşlar ırmaktan balık tutulmaması ve özellikle kıyıya vuran ölü balıkların yenmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
İHA
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