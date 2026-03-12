Zamantı Irmağı’nda su debisi yükseldi

(RHA) – Kayseri’nin Yahyalı ilçesi sınırlarından geçen ve bölgenin önemli su kaynakları arasında yer alan Zamantı Irmağı’nda, son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde karların erimesiyle birlikte su debisinde artış yaşandı.

Yahyalı ilçesine bağlı Karaköy, Dikme, Çamlıca ve Çavdaruşağı mahallelerinden geçerek ilerleyen Zamantı Irmağı, Kapuzbaşı Şelaleleri’nden gelen suların da katılımıyla debisini artırarak Büyükçakır Mahallesi yakınlarında bulunan baraj gölüne dökülüyor. Bölgenin doğal su kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan Zamantı Irmağı, aynı zamanda üzerinde bulunan hidroelektrik santralleri sayesinde enerji üretimine de katkı sağlıyor. Son günlerde bölgede etkili olan yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde biriken karların erimeye başlamasıyla birlikte ırmakta gözle görülür bir su artışı meydana geldi. Debideki yükselişle birlikte ırmağın akışının hızlandığı ve suyun daha gür aktığı dikkat çekti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yıl bahar aylarının gelmesiyle birlikte Zamantı Irmağı’nda su seviyesinin yükseldiğini belirterek, özellikle kar erimelerinin başladığı dönemlerde ırmağın daha coşkulu aktığını ifade etti. Vatandaşlar, artan su debisinin hem doğal güzelliği artırdığını hem de bölgedeki su kaynakları açısından olumlu bir durum olduğunu dile getirdi.