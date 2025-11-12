  • Haberler
Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Kasım Dünya Zatürre Günü sebebiyle yapılan açıklamada, 'En sık görülen belirtiler arasında ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı yer alır. Özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalığı bulunanlar, zatürreye karşı pnömokok ve grip aşılarını ihmal etmemelidir' denildi.

Zatürrede ateş, öksürük ve göğüs ağrısına dikkat

Sağlık Bakanlığı, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü sebebiyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalığı olan kişilerin aşı ihmal etmemesi gerektiği belirtilerek, “Zatürre(Pnömoni), akciğerlerdeki hava keseciklerinin bakteriler, virüsler veya mantarlar tarafından iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyondur. En sık görülen belirtiler arasında ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı yer alır. Özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalığı bulunanlar, zatürreye karşı pnömokok ve grip aşılarını ihmal etmemelidir” denildi.

ZATÜRRE NEDİR? 
Zatürre, akciğerin hava keseciklerinin (alveollerin) bakteriler, virüsler veya mantarlar tarafından iltihaplanmasıdır. En sık görülen belirtiler ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısıdır.

