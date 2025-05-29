'Zayıf halka' akaryakıt pompacısına meydan dayağı

Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunda 1 kişi ile pompacı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

'Zayıf halka' akaryakıt pompacısına meydan dayağı

Olay, Talas İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir kişi ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında başlayan tartışma büyüdü. Yanında kadın bulunan şahsın akaryakıt istasyonu çalışanına vurması ile başlayan kavga büyüdü. Çevredekilerin de karıştığı kavgada istasyon çalışanı yerde kaldı. Araya girenler tarafları uzaklaştırılmaya çalıştırılan görevliye 2-3 kişi tekrar saldırarak yine yere düşürdü. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek, Bünyan ERVA Yaz Şenliği'ne Katıldı
Vali Çiçek, Bünyan ERVA Yaz Şenliği'ne Katıldı
Yahyalı Belediyesi'nden Engelli Vatandaşa Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Yahyalı Belediyesi'nden Engelli Vatandaşa Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Ataş 'Kayseri'nin ortalamanın üzerinde yoğunluğa sahip olması, kat yüksekliği olarak doğru değil'
Ataş “Kayseri'nin ortalamanın üzerinde yoğunluğa sahip olması, kat yüksekliği olarak doğru değil”
Milletvekili Ataş 'Kayseri olarak altyapımız iyi durumda'
Milletvekili Ataş “Kayseri olarak altyapımız iyi durumda”
Prof. Tufan Gündüz, 'Kızıl Elma Neresidir'i anlatacak
Prof. Tufan Gündüz, 'Kızıl Elma Neresidir'i anlatacak
Türkiye'de Hayvancılıkta İthalatında Tarihi Rekor
Türkiye'de Hayvancılıkta İthalatında Tarihi Rekor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!