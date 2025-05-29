'Zayıf halka' akaryakıt pompacısına meydan dayağı
Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunda 1 kişi ile pompacı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Olay, Talas İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir kişi ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasında başlayan tartışma büyüdü. Yanında kadın bulunan şahsın akaryakıt istasyonu çalışanına vurması ile başlayan kavga büyüdü. Çevredekilerin de karıştığı kavgada istasyon çalışanı yerde kaldı. Araya girenler tarafları uzaklaştırılmaya çalıştırılan görevliye 2-3 kişi tekrar saldırarak yine yere düşürdü. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.