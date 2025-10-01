Zayıflık takıntısı gençleri tüketiyor: Bulimia nervoza nedir?

Bulimia nevroza genellikle kısa bir süre içinde aşırı yiyecek tüketiminin sık tekrarlanması ve hemen ardından fazla kalorilerden kurtulma düşüncesiyle kendi kendine kusmak, uzun süre yemek yememek ve aşırı egzersiz yapmak şeklinde ilerleyen ciddi bir yeme bozukluğudur. Bulimiya nervoza hastalığının başlıca özelliği uzun süren yeme kısıtlamasının ardından tıkınırcasına yeme krizlerinin gelmesidir. Yeme krizlerinin ardından kişi kendini depresif hissetmekte, kilo almayı engellemek için dışkılamayı hızlandırıcı ya da idrar sökücü gibi ilaçları dahi kullanabilmektedir. Bulimia nervoza hastası bir kişi genellikle ortalama kilosunu korur. Bu durum onu bulimia nervozayı ciddi anoreksiya nervoza vakalarından daha az fark edilir kılar.

‘BULİMİA NERVOZA HASTALIĞI NEDİR? NEDENLERİ NELERDİR?’

Bulimia Nervosa, aşırı yeme epizodları ve ardından kilo alımını önlemeye yönelik telafi edici davranışlarla karakterize bir tür yeme bozukluğudur. Telafi edici davranışlar, aşırı yeme ataklarından sonra kiloyu kontrol etmeye çalışmanın bir yolu olarak kullanılır. Telafi edici davranışlar şunları içerir:

Kusma, Müshilleri veya diüretiklerin kullanımı, Oruç tutmak, Aşırı egzersiz yapmak, Bazı ilaçların yasadışı, reçeteli veya 'reçetesiz' kilo kontrolü için uygunsuz kullanımı (uygunsuz kullanım, endike olmayan ve ilacın reçete edilmediği kullanımı ifade eder).

Bulimia nervoza en çok ergenlik döneminde ve genç kadınlarda görülür ve bu popülasyon grubunun yaklaşık yüzde 1-2'si bu hastalıktan etkilenir. Bulimia nervoza hastalarının yüzde 80’inin kadın olduğu tahmin edilmekle birlikte hastalığın erkeklerde görülme sıklığı da gün geçtikçe artış göstermektedir. Bulimia Nervosa'nın tek bir nedeni yoktur. Vücut görünümü, aile etkileri, genetik, geçmiş travmatik deneyimler ve nörokimyasal ve gelişimsel faktörler ile ilgili sosyal tutumlar, bulimia nervozanın gelişmesine katkıda bulunabilir. Araştırmacılar, bu yeme bozukluğunun kişide özgüven düşüklüğü, vücudunun görünümüne dair memnuniyetsizliği ve bunun neticesinde oluşabilecek aşırı endişeyle başlayabileceğine inanıyor.

Kişilerde hastalığın gelişimini tetikleyebilen faktörler özetle şunlardır: Depresyon ve anksiyete bozuklukları, Travmatik olaylar, Aşırı stres, Sık sık yapılan diyet, Kültürel faktörler, Genetik (Aile bireylerinde görülme), Hormonlar.