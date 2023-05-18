Zehir taciri operasyonunda gözaltı sayısı 38'e çıktı

1’i kadın 38 şüpheli adli kontrolden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda narkotik ekiplerince toplam 55 adreste 5 buçuk ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Özel Harekât destekli 500 polisin katılımıyla Kayseri’nin en büyük kökünü kurutma operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda Salı günü 31 zehir taciri gözaltına alındı. Yapılan ek operasyon ile gözaltı sayısı 1’i kadın olmak üzere 38’e yükseldi.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda; 25 kilo 605 gram metamfetamin, 738,08 gram eroin, 1 kilo 341,35 gram sentetik kannabinoid, 116 kilo 763 gram kubar esrar, 1 kilo 109 gram toz esrar, 1 kilo 707 gram skunk, 100 gram kokain, 11560 adet sentetik hap, 1943 adet captagon, 32 adet hassas terazi, 249 adet ecstasy hap, 28 tabanca ve 48 mermi, 1 adet tüfek ve 14 kartuş, 3 adet telefon, 3 adet alüminyum folyo, 100 dolar ve 51 bin 460 Türk Lirası ele geçirilmişti.