Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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  • 21.08.2023 15:15
  • Güncelleme: 21.08.2023 16:24
Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde S.B ve T.K.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 2 kez basit yaralama ve uyuşturucu madde Kullanmak suçlarından arandığı tespit edilen S.B. ile T.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 25 parça halinde 125 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer yandan ekiplerin yaptığı çalışmalarda A.C., B.A., ve K.L. de yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.C., B.A., K.L., S.B. ve T.K., adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

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