Zehir tacirleri narkotik polisinden kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.K., V.T. ve Ş.A. yakalandı. Şahıslarda yapılan üst aramasında 61,7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 9 adet kilitli naylon bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan 3 şahıs adli tabiplikteki sağlık raporu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.