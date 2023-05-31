Zehir tacirleri polisten kaçamadı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
- 31.05.2023 18:57
- Güncelleme: 31.05.2023 21:53
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 2 farklı çalışma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.E.G. ve O.T. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 18 gram uyuşturucu madde bulundu.
Bulunan materyallere el konulurken, M.E.G. ve O.T. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İHA
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