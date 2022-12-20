Zehir tacirlerine 'Kökünü Kurutma Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde zehir tacirlerine yönelik yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ortaya yeni görüntüler çıktı. Zehir tacirlerinin peynir bidonu da dahil pek çok farklı yere sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu.

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  • 20.12.2022 18:08
  • Güncelleme: 20.12.2022 18:23
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Zehir tacirlerine 'Kökünü Kurutma Operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde zehir tacirlerine yönelik yapılan ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda ortaya yeni görüntüler çıktı. Zehir tacirlerinin peynir bidonu da dahil pek çok farklı yere sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte narkotik suçlarla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerce il genelinde 29 Ağustos tarihinde başlatılan ve 4 aydır takip edilen zehir tacirlerine projeli çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 99 şüpheliye ’Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan yasal işlem yapılmıştı. Teknik takipli projeli çalışmalar yapan ekipler sabah saatlerinde; özel harekat polisleri destekli 54 adrese toplamda 125 ekip ve 470 personelle eş zamanlı ’Kökünü Kurutma Pençe Operasyonu’ düzenlendi. Kayseri, Ankara ve Hakkari’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 53 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.

29 Ağustos’ta başlatılan ’Kökünü Kurutma Operasyonunda’ toplamda 152 kişiye narkotik konularıyla alakalı işlem yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde; 6 kilo 280 gram çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte 22 adet tüfek ve çok sayıda fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, 3 adet hassas terazi, 4 adet hap ele geçirildi. Ayrıca zehir tacirlerinin peynir bidonu da dahil pek çok farklı yere sakladıkları uyuşturucular, ekipler tarafından bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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