Zehir Tacirlerine Operasyonlar Aralıksız Sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, ’Torbacı’ olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce il genelinde son 24 saat içerisinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda; 11,90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.