Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Üst katlarda oturan vatandaşlarında yoğun dumandan zehirlenme riskine aldırış etmeden itfaiye ekiplerinin çalışması ise görenleri şaşırttı.

PAYLAŞ
  • 15.12.2023 11:22
  • Güncelleme: 15.12.2023 14:56
Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Üst katlarda oturan vatandaşlarında yoğun dumandan zehirlenme riskine aldırış etmeden itfaiye ekiplerinin çalışması ise görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Öznur Sokak’ta bulunan 11 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan anne ve 2 çocuğu ile yangını duyarak eve gelen baba dumandan etkilenirken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenli alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dumana aldırış etmeden çalışmaları izlediler

Öte yandan, yangın çıkan dairenin üzerinde oturan bazı apartman sakinleri de polisin "aşağı inin" demesine rağmen zehirlenme riskini göze alarak söndürme çalışmasını izlemeleri de görenleri şaşırttı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri, GSYH büyüme trendinde 20. sırada

Kayseri, GSYH büyüme trendinde 20. sırada

Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

OSB Başkanı Yalçın: 'Asgari ücret zammı yılda bir defa olmalı'

OSB Başkanı Yalçın: 'Asgari ücret zammı yılda bir defa olmalı'

Son 7 maçta 6 kez kazanan Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Son 7 maçta 6 kez kazanan Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Kayserispor'un acı günü

Kayserispor'un acı günü

KAYÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı 'Dönem Dersi' etkinliği düzenlendi

KAYÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı 'Dönem Dersi' etkinliği düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

2
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

3
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

4
ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

5
Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

6
Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüketiciler Birliği'nden 'vakıflara' kira tepkisi

Tüketiciler Birliği'nden 'vakıflara' kira tepkisi

SMA'lı Aysima bebeğin ailesinden yardım çığlığı

SMA'lı Aysima bebeğin ailesinden yardım çığlığı

DAHA FAZLA
Kocasinan'da 4 bin 200 aile kışı sıcak geçirecek

Kocasinan'da 4 bin 200 aile kışı sıcak geçirecek

Büyükkılıç: 'Yük verilirse Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder'

Büyükkılıç: 'Yük verilirse Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder'

İşitme engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

İşitme engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

Otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi

Otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi

Şükran Caddesi hizmete girdi

Şükran Caddesi hizmete girdi