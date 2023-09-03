Zehirli iğne ile şehit edilen 40 askerimiz unutulmuyor

Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde 1915-1916 yılları arasında Ermeni asıllı doktorun iğne ile zehir enjekte ederek şehit ettiği 40 askerimiz yapılan şehitlikte anılıyor.

PAYLAŞ
  • 03.09.2023 10:35
  • Güncelleme: 03.09.2023 10:35
Zehirli iğne ile şehit edilen 40 askerimiz unutulmuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde 1915-1916 yılları arasında Ermeni asıllı doktorun iğne ile zehir enjekte ederek şehit ettiği 40 askerimiz yapılan şehitlikte anılıyor.

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde 1915-1916 yılları arasında yaşanan olay akıllardan silinmiyor. Şehitler diyarı olarak da anılan köyde 40 askerin bir Ermeni doktor tarafından zehirli iğne ile şehit edildiği biliniyor. Rivayete göre; Merzifon taburu cepheye gittiği sırada zorlu kış şartları sebebiyle Çınarlı köyünde konakladı. Konaklama sırasında askerler hastalandı. Ermeni bir doktor tedavi etme bahanesi ile zehirli iğne yaparak 40 askeri şehit etti. Ermeni doktorun askerlere zehirli iğne yapması sonucu öldüğünün anlaşılması üzerine doktor da öldürüldü. 40 askerin kabirlerinin olduğu bölgeye ise şehitlik yapıldı. Köy sakinleri ve jandarma personelleri şehitliğin bakımını yaparak arife günleri burada dualar edip Kur’an-ı Kerim okuyorlar. Köy halkı ise sürekli şehitliği ziyaret edip şehitleri yalnız bırakmıyor.

“Askerleri doktorun zehirlediği ortaya çıkıyor”

Çınarlı köyünde yaşayan Şemsettin Özkan, tedavi için gittikleri doktorun askerleri zehirlediğinden bahsederek, “Askerler buraya gelip 5-6 ay konaklamışlar. Mevsimin kış olması ve o günün şartlarıyla askerler hastalanıyor. Hastalanan askerler revire gidiyor. Revirden gelen askerler birkaç gün sonra ölüyorlar. Ölen askerlerin morardığını görüyorlar. Üşütmeden, garipten, ayaklarında yaralar çıkan askerlerin revire gittikten sonra ölmeleri ve cesetlerinin morarması şüphelendiriyor. Bunun üzerine araştırılınca doktorun gayrimüslim olduğu öğreniliyor ve askerleri doktorun zehirlediği ortaya çıkıyor. Doktoru göz hapsine alıyorlar. Bazı rivayetlere göre doktor göz hapsi esnasında üzerine taşımış olduğu palaskayla kendini öldürüyor, bazı rivayetlere göre de Hafik’e götürülürken yolda ölüyor. Bizde burada yatan şehitlerimiz ve bütün şehitlerimiz için dua ettik, Allah kabul etsin” dedi.

“Askerlerimizin Ermeni bir doktor tarafından zehirleniyor”

Çınarlı köyü sakinlerinden Mehmet Topuz, köyde konaklayan askerlerin Ermeni bir doktor tarafından zehirlendiğinden bahsederek, “Burası 1915 Merzifon taburu askerlerinin burada konakladığı, hastalanan askerlerimizin Ermeni bir doktor tarafından zehirleniyor. Komutan bu işi fark ediyor ve denetliyor ama maalesef askerlerimiz zehirlenerek şehit oluyor” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tıp dünyası Akademisyenleri, Dünyanın İlk Tıp Fakültesi'ni Gezdi

Tıp dünyası Akademisyenleri, Dünyanın İlk Tıp Fakültesi'ni Gezdi

İkizi depremde hayatını kaybeden Aybüke bebeğin yaşam mücadelesi

İkizi depremde hayatını kaybeden Aybüke bebeğin yaşam mücadelesi

Kuzey Amerika İslam Toplumu'nun yıllık kongresi başladı!

Kuzey Amerika İslam Toplumu'nun yıllık kongresi başladı!

Kayseri'de 340 bin öğrenci ders başı yapacak

Kayseri'de 340 bin öğrenci ders başı yapacak

Talas'ta tatlı telaş başladı

Talas'ta tatlı telaş başladı

Kayserispor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kayserispor yenilmezlik serisini sürdürdü

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

Kariyer Merkezi'nden Yüzlerce Vatandaşa İstihdam Başarısı

Kariyer Merkezi'nden Yüzlerce Vatandaşa İstihdam Başarısı

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Sıra dışı farklı hizmetlerle vatandaşımızın yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Sıra dışı farklı hizmetlerle vatandaşımızın yanındayız'

Kalp krizinden önceki gün görülen belirtiler keşfedildi!

Kalp krizinden önceki gün görülen belirtiler keşfedildi!

Başkan Çolakbayrakdar: 'Zabıta ekibimiz şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Zabıta ekibimiz şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır'

Yeşilhisar'da 17 bin metrekare tarımsal kurutma alanı yapımı tamamlandı

Yeşilhisar’da 17 bin metrekare tarımsal kurutma alanı yapımı tamamlandı

Talasgücü Belediyespor'da Tarsus hazırlığı başladı

Talasgücü Belediyespor'da Tarsus hazırlığı başladı