Zeki Gümüş, CHP’den milletvekili aday adayı oldu

Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. Kayserili Avukat Zeki Gümüş, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kayseri Milletvekili aday adaylığı İçin parti genel merkezinde başvurusunu yaptı. Türkiye Adalet Vakfı Kurucusu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Üst Kurul Delegesi de olan Avukat Zeki Gümüş, “Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi Kuvay-ı Milliye ruhu İle birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet’in 100. yılında, iktidar olmak hedefiyle yola çıktık” dedi.

‘SORUNLARININ ETKİN ÇÖZÜMÜNDE HEP BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ’

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan CHP Milletvekili aday adayı Zeki Gümüş, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13’üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nı iktidar yapma inancıyla, halkımızı ve ülkemizi hak ettiği refaha ve özgürlüğe kavuşturmak üzere cesaretle, sadakatle çalışmak için Genel Merkezimize giderek 28’inci dönemde Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı başvurumu yaptım. Ülkemize ve Kayseri’mize hayırlı uğurlu olsun. Birlikte olacağız, ülkemizin ve Kayseri’mizin sorunlarının etkin çözümünde hep birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.