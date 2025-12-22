Zemheri soğuklar başladı: 40 gün etkisini gösterecek

Halk arasında ‘kara kış’ olarak bilinen zemheri soğukları 22 Aralık Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı. 30 Ocak'a kadar sürmesi beklenen 40 günlük süreçte dondurucu soğuklar ve sert hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre, yeni haftada hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Öte yandan Kayseri ve yurdun büyük bir kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.