Zengezur Koridoru mu, Trump Koridoru mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını duyurdu. Uraloğlu, 224 kilometrelik hattın Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek.” ifadesini kullandı.

Stratejik Yorumlar ve ABD'nin Rolü

Ancak, bu gelişmelere karşı çıkan bazı yorumcular, Zengezur Koridoru'nun ABD'nin bölgedeki etkisini artırma çabası olarak değerlendirmektedir. Trump Koridoru’nun (TRIPP) kuruluşuna hayat veren Washington TRIPP Anlaşması ile ABD, İran’a komşu olmuş ve Güney Kafkasya’da fiziki bir gözetleme üssü kurmuştur. Bu durum, ABD’nin Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”nin güzergahlarından birini kontrol etme fırsatı bulduğunu göstermektedir. ABD’nin koridordan elde edeceği nakit geçiş parası, stratejik ve ekonomik anlamda önemli bir kazanç sağlamaktadır.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Durumu

Geçen hafta Washington’da imzalanan anlaşma ile Azerbaycan ve Ermenistan, Zengezur Koridoru’nu ABD inisiyatifiyle açma kararı aldılar. Ancak bu anlaşmanın, ABD hariç herkes için kayıplar getirdiği iddiaları da gündemde. Yine de Azerbaycan ve Ermenistan, bu projeden elde ettikleri kazançlarla birlikte, enerji geçişleri ve transit yol blokajlarından kurtulmuş olmanın avantajını yaşamaktadırlar. Azerbaycan, ülkesinin iki parçası arasındaki ulaşım, ticaret ve seyahat engellerini aşma fırsatı bulmuştur.

Sonuç

Zengezur Koridoru, hem Türkiye için önemli bir ulaşım ve ticaret hattı oluştururken, hem de bölgedeki jeopolitik dengeleri etkileyen bir proje olarak öne çıkmaktadır. Ancak, bu tür projelerin uluslararası ilişkilerde yarattığı karmaşık dinamikler, bölgesel güçlerin stratejilerini de şekillendirmektedir.