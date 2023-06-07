Zifte yapışan yavru köpekler hayata tutunuyor

Kayseri’nin İncesu ilçesinde yapıştıkları ziftten kurtarılan yavru köpekleri veterinerler hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde 2 yavru köpek ziftte yapıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine ilçeye giden Kayseri Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, yavru köpekleri kurtardı. Veteriner kliniğine getirilen yavru köpeklerin ilk olarak sıvı kaybı kaybı giderilirken, vücutlarına yapışan ziftte temizleniyor. Köpekler için seferber olan veteriner hekimler, çeşitli maddeler kullanarak zifti hayvanların vücudundan çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, “İncesu’da yavru köpeklerimizin zifte battığını öğrendik ve kurtardık. Köpeklerin üzerine yapışan zifti temizleme işlemleri devam ediyor. Sağlıkları yerinde, bir sıkıntı olmadan düzeleceklerini ümit ediyorum” dedi.

"Hemen geçebilecek bir durum değil"

Veteriner Hekim Ali Kocataş da, “Ekip arkadaşlarımızla köpeklerin temizleme işlemlerini yaptık. Ondan sonrada gerekli tedavilerine başladık. Bu hemen geçebilecek bir durum değil. Günlük yıkamalarına devam ediyoruz ve gerekli tedavilerini yapıyoruz. Şuan bizim himayemiz altında ve genel durumları gayet iyi. Bize geldiklerinde biraz sıvı kaybı yaşamışlardı ve açtılar. Şu anda sağlık problemleriyle de baş etmeye çalışıyoruz. Beklediğimizden daha iyi bir yol aldık” ifadelerini kullandı.