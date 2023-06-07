Zifte yapışan yavru köpekler hayata tutunuyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yapıştıkları ziftten kurtarılan yavru köpekleri veterinerler hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

PAYLAŞ
  • 07.06.2023 10:29
  • Güncelleme: 07.06.2023 14:40
  • 53
Zifte yapışan yavru köpekler hayata tutunuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin İncesu ilçesinde yapıştıkları ziftten kurtarılan yavru köpekleri veterinerler hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde 2 yavru köpek ziftte yapıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine ilçeye giden Kayseri Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, yavru köpekleri kurtardı. Veteriner kliniğine getirilen yavru köpeklerin ilk olarak sıvı kaybı kaybı giderilirken, vücutlarına yapışan ziftte temizleniyor. Köpekler için seferber olan veteriner hekimler, çeşitli maddeler kullanarak zifti hayvanların vücudundan çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, “İncesu’da yavru köpeklerimizin zifte battığını öğrendik ve kurtardık. Köpeklerin üzerine yapışan zifti temizleme işlemleri devam ediyor. Sağlıkları yerinde, bir sıkıntı olmadan düzeleceklerini ümit ediyorum” dedi.

"Hemen geçebilecek bir durum değil"

Veteriner Hekim Ali Kocataş da, “Ekip arkadaşlarımızla köpeklerin temizleme işlemlerini yaptık. Ondan sonrada gerekli tedavilerine başladık. Bu hemen geçebilecek bir durum değil. Günlük yıkamalarına devam ediyoruz ve gerekli tedavilerini yapıyoruz. Şuan bizim himayemiz altında ve genel durumları gayet iyi. Bize geldiklerinde biraz sıvı kaybı yaşamışlardı ve açtılar. Şu anda sağlık problemleriyle de baş etmeye çalışıyoruz. Beklediğimizden daha iyi bir yol aldık” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde

Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde

Döviz kurları 2023'ün zirvesini gördü

Döviz kurları 2023’ün zirvesini gördü

Altında yeni rekor

Altında yeni rekor

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hava basarken patlayan kamyon lastiği ortalığı birbirine kattı

Hava basarken patlayan kamyon lastiği ortalığı birbirine kattı

TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

DAHA FAZLA
Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi

Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi

ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi

ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi