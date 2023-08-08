Zihinsel ve bedensel engelli Umut'un 'itfaiye' hayali gerçek oldu

Kayseri'de 11 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin'in itfaiye hayali gerçek oldu. İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Umut, itfaiye erleri ile buluştu, siren sesleri ile olay yerine gidip itfaiye hortumu kullandı.

PAYLAŞ
  • 08.08.2023 11:59
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:34
Zihinsel ve bedensel engelli Umut'un 'itfaiye' hayali gerçek oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 11 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin’in itfaiye hayali gerçek oldu. İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden Umut, itfaiye erleri ile buluştu, siren sesleri ile olay yerine gidip itfaiye hortumu kullandı.

Kahraman itfaiye erleri ile buluşarak itfaiyeci olma hayali olan Umut, o isteğine Büyükşehir Belediyesi ile kavuştu. Büyükşehir ekipleri tarafından, Umut Aytekin, annesi Tevhide Aytekin ile birlikte Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nden özel alınarak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na getirildi. Burada İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından karşılanan Umut, itfaiye erleri ile kucaklaştı. İtfaiye kıyafetleri giydirilen Umut, temsili olarak itfaiye aracına binerek siren sesleri ile olay yerine gidip, itfaiye hortumunu kullandı. Ayrıca kurtarma operasyonlarında kullanılan itfaiye merdivenine binen Umut’un heyecanı ve sevinci gözlerinden okundu. İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın da eşlik ettiği buluşmada, minik Umut, itfaiye erleri ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir itfaiye erinin omuzlarında taşıdığı Umut, kahraman itfaiye erlerinin kenetlenerek hep bir ağızdan söyledikleri itfaiye yeminine de şahitlik etti.

“Hayallerine kavuştu bugün”

Duygularına hâkim olamayan Umut Aytekin’in annesi Tevhide Aytekin, çok mutlu olduğunu ve çok sevindiklerini ifade ederek, “Çok seviniyoruz, çok mutluyuz. Öğretmenlerimize, okulumuza, belediyemize, itfaiyecilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar Umut’un isteklerini gerçekleştirdiler. Çok istiyordu. Hayallerine kavuştu bugün, çok mutlu olduk tabii, annesi olarak ben de mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çok sağ olsunlar, Allah sağlıklı mutlu günler versin” diye konuştu.

“İtfaiyecilerin en çok sevdiği bir kahramanımız var”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ise, Umut ile tanıştıkları için çok mutlu olduklarını ve Umut’un itfaiye erleri ile bir araya gelme hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bugün özel bir gün, özel bir insanımız var. İtfaiyecilerin en çok sevdiği bir kahramanımız var. İsmi Umut, Umut’u bizimle tanıştırdığı ve buraya getirdiği için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Umut’la beraber biz kahramanlıkları, kahramanlık hikâyelerini ve ailesini tanıma şansımız oldu. Kendisiyle tanıştığımız için çok mutluyuz. En önemlisi böyle bir arkadaşın acil durum ekiplerinden bir tanesi olan itfaiyeyi tercih etmesi, acil durum ekiplerinin içerisinde yer almak istemesi ve herhangi bir sıkıntı anında 112’nin bütün halkın yanında olduğunu bilmesi, bildirmesi bizim için bir kazanç. Ailesi başta olmak üzere tüm özel arkadaşlara Umut’un şahsında teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz.”

İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da, Umut’un annesi Tevhide Aytekin ile sohbet ederek, “Evladınızı bize emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Başkanımızın, hayırseverimizin sayesinde kurulan böyle güzel tesiste en iyi hizmeti vermek için ekibimizle beraber çalışıyoruz” dedi.

Umut’u hayallerine kavuşturan itfaiye erleri, Umut ile annesini itfaiye aracı ile evine bıraktı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yaz Kuran Kursu Öğrencilerine Tarihi Talas Gezisi

Yaz Kuran Kursu Öğrencilerine Tarihi Talas Gezisi

Başkan Öztürk Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Başkan Öztürk Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Avrupa'daki Türkler Kayseri piyasasını hareketlendiriyor

Avrupa’daki Türkler Kayseri piyasasını hareketlendiriyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'

Şehit uzman çavuşun ailesine evi teslim edildi

Şehit uzman çavuşun ailesine evi teslim edildi

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çiftçi, 'Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum'

Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum”

Narkotik, kumandayla açılan duvarda uyuşturucu tespit etti: 1 kişi tutuklandı

Narkotik, kumandayla açılan duvarda uyuşturucu tespit etti: 1 kişi tutuklandı

DAHA FAZLA
Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Kayseri Kalesi’ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

İsrail askerleri, El-Huruşa'nın evini havaya uçurdu

İsrail askerleri, El-Huruşa'nın evini havaya uçurdu

Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev takdim edildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesine ev takdim edildi

Başkan Akay: 'Kayseri Şeker'in değeri yaklaşık 2 kat arttı'

Başkan Akay: “Kayseri Şeker’in değeri yaklaşık 2 kat arttı”