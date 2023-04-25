Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı açılıyor

Talas Belediyesinin projelerinden biri olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı 29 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra şehir protokolünün de katılımıyla gerçekleşecek olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, ‘100. Yıl’ adı verilen ilk tesis olarak da kayda geçecek. İki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında 56 bin metrekarelik alanın tahsisinin Talas Belediyesine geçmesini Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında çalışmalar hava koşullarına rağmen durmadı. Bir yandan gölet ve etrafında düzenleme çalışmaları sürerken diğer yandan da tesislerin inşası devam etti. Son olarak gölete su taşıyan sulama kanalları ve etrafının 10 yıldır yapılmayan temizlik çalışmaları da yapılarak gölete daha fazla su gelmesi sağlandı.

‘7’DEN 70’E HER YAŞ GRUBUNDAKİ VATANDAŞ RAHATLIKLA YARARLANABİLECEK’

Mesire alanıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, içerisinde çok sayıda faaliyetin yer alacağı tesisin, şehrin vazgeçilmezi arasına gireceğini söyledi. Başkan Yalçın, mesire alanından 7’den 70’e her yaş grubundaki vatandaşın rahatlıkla yararlanabileceğini belirterek, “Piknik yapmak isteyenlerden yürüyüş yapmayı amaçlayanlara, gölet manzarası seyretmek isteyenlerden ata binmek isteyenlere kadar çok sayıda faaliyetin yapılacağı bir alan tamamlandı. Ayrıca yavrularımızın da ziyaret edebileceği mini bir hayvanat bahçesi yapıldı. Kısacı buraya gelen vatandaşlarımızın gönlünce dinlenip yorgunluklarını atabileceği bir alan yapılmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını yaşadığımız şu günlerde bir tesise '100. Yıl' adının verilmesine dair kararı Talas Belediye Meclisinde ilk biz aldık ve şimdi de adı '100. Yıl' olan ilk tesisi açmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiden bu muhteşem mesire alanı Kayseri’ye ve Talas’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

MESİRE ALANINDA NELER OLACAK?

İçerisindeki ördekler ve adanın da yer aldığı 19 bin metrekare yüzey alanına sahip göletle birlikte 56 bin metrekarelik Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında restorandan mescid, lavabo, amfi tiyatro, kafeterya, bebek bakım odası, seyir iskelesinden, teras, yemek pişirme alanı, oturma alanı ve kamelyalardan piknik alanlarına kadar birçok hizmet sunulacak. Ayrıca gölet etrafında yürüyüş ve bisiklet parkurunun yanı sıra binicilik için at yolu da oluşturulan alanda gölet üzerinde su oyunlarıyla muhteşem bir görsel şölen de sunulacak.