Zincidere 100. Yıl Mesire alanı Gece Işıl Işıl

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanma aşamasındaki Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarını inceledi.

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  • 15.01.2023 10:08
  • Güncelleme: 15.01.2023 12:10
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Zincidere 100. Yıl Mesire alanı Gece Işıl Işıl
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanma aşamasındaki Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarını inceledi.

Soğuk havaya rağmen zorlu kış şartlarında da yapım çalışmaları hız kesmeyen mesire alanına AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş ile birlikte gelen Başkan Yalçın, aydınlatma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. İki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında mekik dokuyarak bölgenin tahsisinin Talas Belediyesine geçmesini sağlayan Başkan Yalçın, 52 bin metrekare alana sahip Zincidere 100. Yıl Mesire Alanının bahar aylarında hizmete gireceğini söyledi. Son olarak gece aydınlatma çalışmalarının da tamamlandığını belirten Başkan Yalçın; “Önümüzdeki bahar, yalnızca Talas’ın değil bütün Kayseri’nin en gözde mesire alanı olacak Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nda aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Işıl ışıl görüntüsüyle şimdiden Talas’ımıza hayırlı olsun.” dedi. Geçtiğimiz günlerde inceleme yapmak üzere alana gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetmişti.

İçerisindeki ördekler ve adanın da yer aldığı göletle birlikte 52 bin metrekare alana sahip Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında restorandan mescid, lavabo ve seyir iskelesine, kamelyalardan piknik alanlarına kadar birçok hizmet sunulacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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