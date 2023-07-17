Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı tanıtıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı için tanıtım toplantısı düzenledi. Bölgenin şaşırtacak seviyede ilgi gördüğünü belirten Başkan Yalçın, “Hafta sonunda toplamda 3 bin araç ve 9 bin kişi bölgeye giriş-çıkış yaptı” dedi.

“ESKİDEN SULAMA BARAJIYDI”

Bölgenin 1964’te Devlet Su İşleri tarafından yapıldığını Talas’ın çevre köyleri için sulama kanalı olarak kullanıldığını söyleyen Başkan Yalçın, “Şehirleşmenin yaygınlaşmasından ötürü ve köy kooperatiflerinin de gücünün yetmediğinden dolayı bu bölge ihmal edilmiş” ifadelerini kullandı. Ayrıca bölgenin seçim kampanyası esnasında dikkatlerini çektiğini ve barajı Devlet Su İşleri’nden teslim almaları yaklaşık 1 yıl sürdüğüne dikkat çekti.

“BÖLGE TOPLAM 55 BİN METREKARE”

Başkan Yalçın, bölgenin 29 bin metrekaresinin göletten oluştuğunu ve toplamda 55 bin metrekare olduğunu belirterek “Tesisimizde 1000 metrelik yürüyüş alanı, 55 kamelya, 2 golf arabası ve 16 adet doğalgazlı mangal mevcut. Vatandaşlarımız tesise gelecekleri sırada mangal için ‘kömür, odun alalım’ diye düşünmesine gerek kalmayacak” açıklamalarında bulundu. Başkan Yalçın, aynı zamanda tesisin yapım aşaması sırasında doğaya zarar vermediklerinin de altını çizerek yalnızca ördekler için bir adacık oluşturduklarını belirtti.