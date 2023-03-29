Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

 Yakın zamanda hizmete girecek Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları sürerken gölete su taşıyan sulama kanalları ve etrafında da temizlik yapılıyor.

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  • 29.03.2023 12:05
  • Güncelleme: 29.03.2023 12:05
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Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

Su kayıplarını önlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 10 yıldır yapılmayan kanal temizliği, ağaç budama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında incelemeler yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra ekiplerle birlikte yola koyulan Başkan Yalçın, karların erimeye başlamasıyla canlanan su kanallarında yapılan temizlik, su kaçağı önleme ve ağaç budama gibi çalışmaları yerinde inceledi. 
Burada değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Baharla birlikte hizmete girecek Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve civarında sabahın erken saatlerinde incelemeler yaptık. Kanal temizliği, ağaç budama, kaçak suların önlenmesi gibi konularda yapılan çalışmaları yerinde gördük. Arazideki ağaçların 10 yıllık temizliğini ve budamasını yapıyoruz. Bundan sonra kanallar su kaçağı en aza inecek, gölete daha fazla su gelecek. Böylece Talas ve Kayseri, yakın zamanda muhteşem bir Mesire Alanına kavuşacak” şeklinde konuştu. 

NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

İki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında mekik dokuyarak bölgenin tahsisinin Talas Belediyesine geçmesini sağlayan Başkan Yalçın’ın önemli projelerinden 52 bin metrekare alana sahip Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı yakın zamanda hizmete girecek.

MESİRE ALANINDA NELER OLACAK?

İçerisindeki ördekler ve adanın da yer aldığı göletle birlikte 52 bin metrekare alana sahip Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında restorandan mescid, lavabo ve seyir iskelesine, kamelyalardan piknik alanlarına kadar birçok hizmet sunulacak.

1ha

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