Zincidere Mesire Alanı 2 Gün Kapalı Olacak

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nın, 1. Komando Tugayı'ndaki faaliyetlerden dolayı 2 gün kapalı olacağı bildirildi.

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  • 30.05.2023 12:19
  • Güncelleme: 30.05.2023 13:52
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Zincidere Mesire Alanı 2 Gün Kapalı Olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nın, 1. Komando Tugayı’ndaki faaliyetlerden dolayı 2 gün kapalı olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Saygıdeğer hemşehrilerimiz; 1. Komando Tugayındaki eğitim faaliyetlerinden dolayı Zincirede 100. yıl Mesire alanımız 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba günleri kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

İHA

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