Zincidere Mesire Alanı 2 Gün Kapalı Olacak
Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nın, 1. Komando Tugayı'ndaki faaliyetlerden dolayı 2 gün kapalı olacağı bildirildi.
- 30.05.2023 12:19
- Güncelleme: 30.05.2023 13:52
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Talas Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nın, 1. Komando Tugayı’ndaki faaliyetlerden dolayı 2 gün kapalı olacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada; "Saygıdeğer hemşehrilerimiz; 1. Komando Tugayındaki eğitim faaliyetlerinden dolayı Zincirede 100. yıl Mesire alanımız 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba günleri kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.
İHA
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