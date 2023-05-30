Zincidere Mesire Alanı 2 Gün Kapalı Olacak

Talas Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nın, 1. Komando Tugayı’ndaki faaliyetlerden dolayı 2 gün kapalı olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Saygıdeğer hemşehrilerimiz; 1. Komando Tugayındaki eğitim faaliyetlerinden dolayı Zincirede 100. yıl Mesire alanımız 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba günleri kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.