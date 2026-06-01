Zincidere Mesire Alanına Ziyaretçi Akını

Açıldığı günden bu yana vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, bu Kurban Bayramı’nda da yoğun ziyaretçi trafiğine sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar, gölet manzarası eşliğinde dinlenme fırsatı bulurken, geniş yeşil alanlarda aileleriyle birlikte bayramın tadını çıkardı.

MANGAL KEYFİ VE KONFOR BİR ARADA

Mesire alanında hizmet veren doğalgazlı mangallık üniteleri bayram boyunca yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar etlerini güvenli ve pratik şekilde pişirmenin rahatlığını yaşarken, girişte oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla hizmet veren özel mini araçlar da ziyaretçileri istedikleri noktalara ulaştırdı.

ÇOCUKLARIN EN SEVDİĞİ ADRES

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nın en renkli görüntüleri ise çocuklardan geldi. Gölet çevresindeki oyun ve dinlenme alanlarında vakit geçiren minikler, özellikle iskele bölümündeki su fıskiyesi altında oynayarak bayram sevincini doyasıya yaşadı. Çocukların neşesi, alanda bayram atmosferini daha da renklendirdi.

BAYRAM TATİLİNİN GÖZDE MEKÂNI

Göleti, kafesi, yürüyüş alanları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 220 bin kişiyi ağırlayarak bir kez daha vatandaşların vazgeçilmez adresi olduğunu gösterdi.

Mesire alanında ailesiyle keyifli vakit geçiren vatandaşlar, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve emeği geçenlere teşekkür etti.