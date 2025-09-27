Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi
Sivas Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç hasar alırken 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarında meydana geldi. Saat 19.30 sıralarında Fuzuli Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı istikametinde hafif ticari araç ile aynı istikamette giden 2 araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile takla atan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Kaza nedeniyle trafikta aksama yaşandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.