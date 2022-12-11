Ziraat Fakültesi gibi lise: Öğreniyor, üretiyor ve kazanıyorlar

Sivas’ın Suşehri ilçesinde lisede eğitim-öğretim alan öğrenciler, gelişmiş sera teknolojisiyle hem öğrenip hem üretip hem de gelir elde ediyorlar.

Suşehri’nde Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, okula ait seralarda modern tekniklerle sebze üretimi yapıyor. Gelişmiş sera teknolojisiyle eğitim gören öğrenciler kendilerini geleceğin ziraat mühendisleri olarak görüyor.

Okula ait uygulama serasında, sera sulamasındaki hidroponik sistem sayesinde ürünler hastalıklardan korunuyor. Öte yandan, serada bulunan ürünlerin vitaminleri otomasyon sistemi ile kontrol edilerek, ürünlerin ihtiyaçları bilgisayar üzerinden tespit ediliyor.

"365 gün sebze yetiştirme şansına sahibiz"

Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Doğruyol, yılın her günü serada ürün yetiştirebildiklerinden bahsederek, “Okulumuzda bulunan seramızda hidroponik sistem ile sebze yetiştiriciliği çalışmaları yapmaktayız. Burada öğrencilerle beraber iki çalışmamız var. Birincisi sebze yetiştirme bir diğeri de otomasyon sistemi. Hidroponik sistemde toprak olmadığı için ve sadece su kullanıldığı için daha az hastalık barındırmaktadır. Kapalı bir alanda 365 gün sebze yetiştirme şansına sahibiz. Biz burada şu an kıvırcık sebzesini yetiştirme çalışmalarını yapmaktayız. Tanktan gelen su bu sistem aracılığıyla tüm sistemi dolaşıyor ve sonra tekrar tanka dönüyor. Burada otomasyon çalışmalarımız da var, otomasyon çalışmalarımızda suyun içerisinde eksik olan elementler, pH otomatik olarak kontrol ediliyor ve eksik olan elementi suyun içerisine katıyoruz. Eğer bir hastalık veya herhangi bir eksiklik hissedersek bununla ilgili ihtiyaçları da otomasyon sistemiyle görüp bilgisayar üzerinden kontrolünü yapabiliyoruz. Seranın bütün kontrolü otomasyon üzerinden uzaktan kontrolle yapılmaktadır. Öğrencilerimiz burada sebzelerin genel durumlarını inceleyip bununla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar” dedi.

Hem öğrenip hem de kazanıyorlar

Doğruyol, ürünlerden elde edilen gelirin tekrar öğrencilere döndüğünü belirtip, “Bu seramızda şu an 4 bin adet kıvırcığımız mevcut, yan taraftaki serada da aynı şekilde domates ve salatalık üretimi yapmaktayız. Ürünlerimiz kış boyunca sürekli devam edecek ve 45-50 gün içerisinde satışa hazır hale gelecek. Bu ürünler satılacak ve yerine yeni ürünler alınacak, sürekli yenileme olacak. Sivas Valiliğinin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği ‘Hedef’ projesi çerçevesinde de öğrencilerle beraber burada üretim yapmaktayız. Doğal üretim sonucunda öğrencilerle beraber burada ürettiğimizi pazarlayıp, kazanılan ücretleri tekrar öğrencilere döndürmekteyiz” diye konuştu.