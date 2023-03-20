Ziraat odalarından 'Tarım arazilerine konut yapılmasın' talebi

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, tarım arazilerine konut yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Tarım alanlarına ev yapma lüksünden vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü bizlere üretmek için oralar lazım" dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından çiftçiler olarak Kayseri’den yardım götürdüklerini söyleyen Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu ve depremde hasar gören illerinde en yakın zamanda ayağa kalkacağını ifade etti. Güneş, “Deprem bölgesini gittik ve gördük. Bu bir doğal afettir. Bu durumdan bir ders çıkartmamız lazım. Devletimiz orada görevinin başında. Devlet Su İşleri olsun, Karayolları Genel Müdürlüğü olsun tüm kurumlarımız bölgede çalışıyorlar. Gönüllü vatandaşlarımız da orada görev aldılar. Biz de çiftçiler olarak elimizden geldiği kadar deprem bölgesine gittik ve yardım götürdük. Gün eleştirme günü değil, gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Orada bir deprem yaşandı. Türkiye büyük bir devlettir. O memleketler ayağa kalkar. Evler ve altyapılar yapılır” ifadelerini kullandı.

"Meralara ve tarım arazilerine ev yapmamalıyız, üretmek için oralar bize lazım"

Tarım arazilerine ve meralara ev yakmaktan vazgeçilmesi gerektiğini, çünkü üretim için o alanlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Güneş, "Cumhurbaşkanımız da artık düz arazilere, tarım arazilerine ev yapılmasından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Bundan sonra katiyen müsaade edilmeyeceğini de söyledi. Gerçekten etmemiz lazım. Tarım alanlarına ev yapma lüksünden vazgeçmemiz gerekiyor. Zemini sert ve ev yapmaya uygun yerlere evler yapmamız lazım. Bu meralara ve tarım arazilerine ev yapmamız lazım. Çünkü bizlere üretmek için oralar lazım. Tarım arazilerinin de kıymetini bilelim. Deprem bir afettir. Devletimiz orada yaralarımız sarılıyor. Biz de çiftçiler olarak devletimizin ve depremzedelerimizin yanındayız. Bizim de üzerimize bir görev düşüyorsa hiçbir görevden kaçmayız. Üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.