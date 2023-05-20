Ziraat Odası Başkanı Çetindağ: 'Kurban için yeteri kadar hayvanımız var'

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaklaşan kurban bayramı için Sivas'ta yeteri kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu söyledi.

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  • 20.05.2023 11:32
  • Güncelleme: 20.05.2023 11:32
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Ziraat Odası Başkanı Çetindağ: 'Kurban için yeteri kadar hayvanımız var'
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Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaklaşan kurban bayramı için Sivas’ta yeteri kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaklaşan kurban bayramı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Çetindağ, yeteri kadar hayvan varlığının olduğunu belirterek, “Kurban bayramı yaklaşıyor. Artık bize en çok sorulardan bir tanesi de hayvan fiyatlarının düşüp düşmeyeceği oluyor. Ama şu andaki duruma baktığımız zamanlar hayvan fiyatların bir düşüşü yok. Bunun en büyük sıkıntılardan bir tanesi de çoban sıkıntısı. Son zamanlarda hayvan fiyatlarının bu kadar artmasının nedenlerinden bir tanesi çobanın olmamasıdır. Türkiye’de ve Sivas’ta hayvan varlığımızda bir sıkıntı yok. Hem küçükbaşta hem büyükbaşta yeteri kadar hayvanımız var. Talebi rahat rahat karşılar” dedi.

“Şap tehlikesi kalmadı”

Başkan Çetindağ, bir dönem hayvancılığa büyük anlamda olumsuz etki oluşturan şap tehlikesinin ortadan kalktığını belirterek, “Kurbanda büyükbaş hisseleri kişi başı 10 binden başlıyor 17 bine kadar gidiyor. Örneğin 4 kişi birlikte 60 bin liraya aldığı bir büyük baş hayvanı kişi başı 15 bin liraya kesebilir. Bu hayvanın ve hissenin büyüklüğüne göre ortalaması değişebiliyor. Küçükbaşlarda da 5 binden başlayıp 8 bine kadar gideceği görülüyor. Sivas’ta şap hastalığı anlamında herhangi bir yerde bir tehlike kalmadı. Şu anda tüm aşıları vurulup karantinalar bitti. Hayvan pazarlarımız da açıldı. Fiyatlar anlamında bu hastalığın etkisi de vardı. Çünkü hayvan sevkiyatı kapalıydı. Şimdi yeniden başlandı. Kurbana kadar da inşallah böyle giderse kesimlerde daha rahat olacak diye düşünüyorum. Ama şu anda korkacak bir şey yok. Tarım İl Müdürlüklerimiz, veterinerlerimiz bu konularda gereken işlemlerini yaptılar” şeklinde konuştu.

“Havaların sıcak olması yem maliyetlerini düşürdü”

Gemerek İlçesinde hayvancılıkla uğraşan İsmail Demir, havaların sıcak olmasıyla beraber hayvanların meraya çıktığını ve yem maliyetlerinin düştüğünü belirterek, “Baharın gelmesiyle beraber bu sene ot çok bol oldu. Şuanda herkesin hayvanları yaylımda olduğu için yem yemiyor ve buda yem maliyetlerini düşürüyor. Bu sene hayvan bol, bizimde kurbanda kesilecek çok hayvanımız var. Hayvan bol olduğu için kurban bayramında bir sıkıntı olmaz, bütün vatandaşlar rahatlıkla gelip kurbanını alır. Büyükbaşta hisseler 14 bin liraya kadar değişir, küçükbaşta ise 6 bin liraya kadar hayvan almak mümkün olur. Devletimizin hayvancılığa olan destekleri böyle devam ettikçe hayvancılık daha da ileriye gidecek” ifadelerini kullandı.

İHA

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