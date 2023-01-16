Ziraat odası başkanından çiftçilere: 'Suyu az tüketen ürünler tercih edilmeli'

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yağış azlığı sebebiyle çiftçilere az su tüketen ürünleri ekmelerini ve tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye etti.

PAYLAŞ
  • 16.01.2023 13:59
  • Güncelleme: 16.01.2023 13:59
  • 28
Ziraat odası başkanından çiftçilere: 'Suyu az tüketen ürünler tercih edilmeli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yağış azlığı sebebiyle çiftçilere az su tüketen ürünleri ekmelerini ve tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye etti.

Bu yıl yağışların yeterli olmaması nedeniyle tarladaki ürünlerde ve meyve üretiminde sorunlar oluşabileceğini ifade eden Oda Başkanı Kenar, çiftçilerden tarım sigortası yaptırmalarını istedi. Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) önümüzdeki yıllar için kuraklığın da eklediğini belirten Kenar, yaşanabilecek olumsuz bir durumda çiftçilerin en azından ekim için yaptıkları masraflarını geri alabileceklerini ifade etti. Kenar, "TARSİM, önümüzdeki yıllar için tarım sigortasına kuraklığı da eklemiş oldu. O yüzden çiftçilerimizin kuraklık sigortasını muhakkak yaptırmalarını istiyorum. Çünkü kuraklık sigortasını yaptırdıkları takdirde bir kuraklık yaşarsak bahar döneminde çiftçilerimizin hiç değilse yaptığı masrafları, kuraklık sigortası karşılayarak. O konuda zaten çiftçilerimizi biz mesaj yoluyla, sosyal medya yoluyla uyarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Tarlaların üst gübrelemelerini azot anlamında atabilirler"

Niğde’nin az yağış alan bir bölge olduğunu belirten Kenar, "Bu yıla geldiğimizde eylül, ekim ayları içerisinde bir miktar yağış olsa da kasım ve aralık ayında yağış miktarı mevsim normallerin altında değil, çok çok altında seyrediyor. Çiftçiler tarafından değerlendirdiğimiz takdirde tabii ki karın yağmaması, çıkan buğdayların geceleri soğuk olunca donmasına sebep olacak. Çiftçilerimize şunları önerebiliriz. Şubat ayının içerisine geldiğimizde tarlaların üst gübrelemelerini azot anlamında atabilirler. Ürünlerini, bir nebze olsun koruyabilirler. Yine meyve fidanlarına baktığımız takdirde onlar da tomurcuk yapacak seviyeye geldiler. Soğuk hava olmayınca meyvecilikte de sorunların yaşandığını görüyoruz” diye konuştu.

Başkan Veli Kenar, çiftçilerin önümüzdeki yıl, çiftçilere ekim için az su tüketen ürünleri tercih etmeleri önerisinde bulunarak, “İnşallah önümüzdeki yıl yağışların güzel olması, karın yeri kaplaması ve buğdaylarımızı korumasını diliyoruz. Ama havaların kurak olmasından dolayı yer altı sularının çekilmesi ve barajların dolmaması gibi böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Çiftçilerimizin, önümüzdeki yazlık ekilecek ürünlerde de az su tüketebilen ürünleri tercih etmesini istiyorum. Çünkü önümüzdeki yıl su sorunu yaşayacağımızı bugünden görüyoruz” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'nin Camileri Son Teknolojik Araçlarla Temizleniyor

Melikgazi'nin Camileri Son Teknolojik Araçlarla Temizleniyor

Güven timleri 1 haftada 7 aranan şahsı yakaladı

Güven timleri 1 haftada 7 aranan şahsı yakaladı

Robotik kodlama öğrenip Teknofest'e hazırlanıyorlar

Robotik kodlama öğrenip Teknofest’e hazırlanıyorlar

Günlük kazançları SMA hastası çocuklar için

Günlük kazançları SMA hastası çocuklar için

KAYMEK'in 2. dönem kurs kayıtlarına ilk saatlerden yoğun ilgi

KAYMEK'in 2. dönem kurs kayıtlarına ilk saatlerden yoğun ilgi

Kayserispor 18 maçta 28 gol attı

Kayserispor 18 maçta 28 gol attı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bünyan Cennet Yiğit Ortaokulu yine şampiyon

Bünyan Cennet Yiğit Ortaokulu yine şampiyon

Benzine 66 kuruşluk zam kesinleşti

Benzine 66 kuruşluk zam kesinleşti

DAHA FAZLA
1 haftada 19 bin 482 şahıs, 50 bin 753 araç sorgulandı

1 haftada 19 bin 482 şahıs, 50 bin 753 araç sorgulandı

Rekor rakamı gören altın yeni haftaya düşüşle başladı

Rekor rakamı gören altın yeni haftaya düşüşle başladı

Erciyes hafta sonu 70 bin misafir ağırladı

Erciyes hafta sonu 70 bin misafir ağırladı

Veliler okul önüne trafik ışığı istiyor

Veliler okul önüne trafik ışığı istiyor

Büyükşehirden 'ulaşım ücreti' açıklaması

Büyükşehirden 'ulaşım ücreti' açıklaması