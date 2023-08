Ziraat Odası Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve ilçe ziraat odası başkanlarını makamında ağırladı. Çiftçi temsilcileri, Başkan Büyükkılıç’a, tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve beraberindeki ilçe ziraat odası başkanları ile birlikte çiftçi temsilcilerini başkanlık makamında kabul etti. Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı gerçekleştirilen teşekkür ziyareti, Başkan Büyükkılıç ve ziraat odası başkanları arasında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç; “Gerçekten sağduyu ile devletine, vatanına, milletine bağlı bu güzel ekibin, birlik, beraberlik içerisinde daha güçlü görüntü vermeleri ve öyle davranmaları bizleri de keyiflendirmektedir” dedi. Daha güzel çalışmaları birlikte yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Belediyemizin gerek tarım gerek hayvancılık gerekse kırsal anlamda yapmış olduğu hizmetleri kendileri de takip edip, takdir ediyorlar. Bizler de onlara teşekkür ediyoruz, daha fazlasını vermek, daha güzel çalışmaları birlikte yapmak adına tekrar hoş geldiniz diyor, Cenab-ı Allah bereket versin. Mehmet Özhaseki bakanımızla da görüşme fırsatı oldu, tarım bakan yardımcımızla görüşme fırsatı oldu, hem meramlarını ifade ediyorlar hem de bu güzel birlikteliğin de tadını çıkarıyorlar, sağ olun, var olun.”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de Başkan Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılığa verdiği öneme değinerek, “Bizlere sevgi, saygı gösteren bir ağabey olarak her daim yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh ağabeyimize teşekkür ederiz. İlçe ziraat odası başkanlarımızla birlikte Büyükşehir’imizi ziyaret ettik. Biz evvelden belediyeler kaldırım yapar, asfalt yapar, otobüs sürer diye bilirdik. Sağ olsun Memduh ağabey bütçesinin belirli bir kısmını çiftçinin hizmetine veriyor. Bize traktör, taş toplama makinesi, köylerde arpa ezme makinesi, hayvan sıvatları verdi, arazi yollarımızı yaptı. Hep birlikte olursak Kayseri’de üretimde başarılı oluruz. Üretim, savunma sanayi kadar önemlidir” diye konuştu. Çiftçilere verdiği desteklerden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür eden Güneş, “Biz de çiftçiler olarak her zaman sizin vermiş olduğunuz destekleri üretime çevirerek, Kayseri kendi yağında kavruluyor çerçevesinde üretime devam ediyoruz. Kayseri her ne kadar sanayi, ticaret şehri olarak tanınsa da hatırı sayılır hayvancılık, üretim mevcuttur. Çiftçiler olarak her daim bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. Büyükşehir bizim, Tarım Bakanlığı bizim, çiftçi bizim, tarla ve arazi bizim. Üretim başarılı olursa, birlik beraberlik olursak yapamayacağımız bir şey yok” şeklinde konuştu. Güneş, Başkan Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları hizmetleri saymakla bitiremeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu sene de kapalı sistem sulama projelerine, koyun, tohum projelerine önem verdiniz. Buğday, nohut, aspir, traktör, arı dağıtımı saymayla bitmiyor. Çiftçi adına size teşekkür ediyorum, her daim sizinle beraberiz, üretmeye devam edeceğiz. Bütün yapılan projelere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, biz memnunuz, Allah razı olsun.”

İlçe ziraat odaları başkanları da Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek; “Yapmış olduğunuz tarımdaki destekler saymakla bitmiyor, ekibinizden çok memnunuz. Allah sizi de ekibinizi de başımızdan eksik etmesin” derken, Başkan Büyükkılıç ise “Allah razı olsun, biz sizlere teşekkür ediyoruz, bizleri her zaman sahipleniyorsunuz, bizler de sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Şehrimizi, sizleri seviyoruz. Allah birlik, beraberlik, huzurumuzu bozmasın. Yeter ki siz üretin” ifadelerini kullandı. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve daire başkanları da hazır bulunurken, ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç’a, çiftçiler adına hediye takdim edildi.