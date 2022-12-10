Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turunda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

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  • 10.12.2022 09:35
  • Güncelleme: 10.12.2022 10:34
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turunda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Sarı Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme turunda Gençlerbirliği ile Kayseri’de karşı karşıya gelecek. 22 Aralık 2022 Perşembe günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak olan Kayserispor ile Gençlerbirliği maçı saat 13.00’de başlayacak.

İHA

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