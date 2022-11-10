Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 1 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kayserispor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
- 10.11.2022 23:44
- Güncelleme: 11.11.2022 13:28
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kayserispor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 1-0’lık sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
26. dakikada ev sahibi ekip atağında Emrah Başsan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa sahip olan Mustafa Pekmetek’in topuk pasında Carlos Mane’in vuruşunda kaleci yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
48. dakikada Kayserispor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Emrah Başsan’ın şutu ağlara gitti. 1-0
68. dakikada Cardoso’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunu kaleci kaleci Talha Cengiz çizgiden çıkardı.
86. dakikada Sivas Belediyespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Halil’in vuruşunu kaleci Cenk Gönen çeldi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Şengül xx, Mert Bulut xx
Kayserispor: Cenk Gönen xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Ali Karimi xx (Olivier Kemen dk. 74 x), Miguel Cardoso xxx, Mustafa Pektemek xx (Mame Baba Thiam dk. 80 ?), Emrah Başsan xxx (Gökhan Sazdağı dk. 66 x), Carlos Mane xx (Hayrullah Erkip dk. 66 x), İlhan Parlak xx (Talha Sarıarslan dk. 74 x), Baran Ali Gezek xxx, Anthony Uzodimma xxx, Yaw Ackah xx
Yedekler: Abdulkadir, Hosseini, Gavranovic, Eray Özbek, Onur
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Uğur Bulut xx (Ahmet Özer dk.72 x), Semih Kahraman x, (Arda Keser dk. 46 x), Emre Adiloğlu x (Halil İbrahim Mızrap dk. 64 x), Oğuzhan Bozkurt x (Seymen Salih Adalı dk. 72 x), Ozan Kılıçoğlu xx, Gökhan Berkay Yıldız xx, Ömer İnan x, Burak Özdemir x (Celal Emirdede dk. 64 x), Arda Belen xx, Safa Yıldırım xx
Yedekler: Doğukan, Egemen, Emre
Teknik Direktör: İbrahim Cezayir
Gol: Emrah Başsan (dk. 48) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Arda Belen, Gökhan Berkay Yıldız, Ömer İnan (Sivas Belediyespor)