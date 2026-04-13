Zirai don Kayseri'yi etkilemedi

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı teknik personel üretim alanlarını yerinde inceledi. Yapılan saha kontrolleri sonucunda zirai don ile ilgili herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üreticimizin emeğini korumak için sahadayız, görevimizin başındayız. Kontrollerimiz kesintisiz devam etmektedir” denildi.