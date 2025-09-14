Zirai dondan etkilenen çiftçilere yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile zirai dondan zarar gören sigortasız çiftçilere destek ödemesi yapılacak. Zirai don nedeniyle ürünlerinde yüzde 20 ve üzeri oranda hasar tespit edilen çiftçilere destek ödemesi yapılacak. Belirlenen maliyetler, 1 Eylül 2024–13 Nisan 2025 tarihleri arasındaki zararları kapsayacak. 1 Şubat 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri yüzde 20 ve üzeri oranda hasar gören, bu hasarları için müracaat eden, hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS kaydı bulunan çiftçilere, ürünleri esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak.

Destek ödemeleri, ürün gruplarına göre belirlenen dekar başına girdi maliyetleri üzerinden hesaplanacak:

Kiraz ve şeftali-nektarin: 6 bin 500 TL

Limon, mandalina, portakal: 6 bin TL

Kayısı ve vişne: 5 bin 500 TL

Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, üzüm: 5 bin TL

Fındık: 4 bin 200 TL

Destek ödemesinden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.