  • Haberler
  • Gündem
  • Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek

Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan meyve üreticilerinin hesaplarına 210 milyon 727 bin TL ödeme yapıldığını duyurarak, 'Bu önemli desteklerinden dolayı başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Kayseri’de zirai don zararı yaşayan meyve üreticilerinin hesaplarına 210 milyon 727 bin TL tutarında destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Okandan, yapmış olduğu açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; Kayserimizde zirai don zararı yaşayan meyve üreticilerimize 210 milyon 727 bin TL tutarındaki destek ödemesi hesaplara aktarılmıştır. Bu önemli desteklerinden dolayı başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya ve emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de İş Kazası: Tomruk Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Kayseri'de İş Kazası: Tomruk Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Kayseri Kent Konseyi, 7 bin yıllık tarihî mekana tanık oldu
Kayseri Kent Konseyi, 7 bin yıllık tarihî mekana tanık oldu
'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç'e Kayseri'de Anlamlı Anma
“Bilge Kral” Aliya İzzetbegoviç’e Kayseri'de Anlamlı Anma
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü defnedildi
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü defnedildi
Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna'da anıldı
Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna'da anıldı
Kayseri'de 38 bin fidan daha toprakla buluşuyor
Kayseri'de 38 bin fidan daha toprakla buluşuyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!