Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Kayseri’de zirai don zararı yaşayan meyve üreticilerinin hesaplarına 210 milyon 727 bin TL tutarında destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Okandan, yapmış olduğu açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; Kayserimizde zirai don zararı yaşayan meyve üreticilerimize 210 milyon 727 bin TL tutarındaki destek ödemesi hesaplara aktarılmıştır. Bu önemli desteklerinden dolayı başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya ve emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerinde bulundu.