Zirve Tutkunları Erciyes'te Buluşacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen tarifeli zirve tırmanışları, doğaseverleri her hafta sonu Erciyes Dağı’nın 3.917 metrelik zirvesine ulaştırıyor. Hafta sonu gerçekleştirilen 2025 yılının ilk zirve tırmanışı başarıyla tamamlandı. Katılımcılar, benzersiz doğa manzaraları eşliğinde zirveye ulaşmanın gururunu yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında başlattığı bu öncü uygulama, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Profesyonel dağ rehberleri eşliğinde güvenli ve planlı şekilde gerçekleştirilen tırmanışlar, yaz sezonu boyunca her hafta sonu düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Cumartesi günü Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da buluşuyor. Teleferik ile Zümrüt Üst İstasyon’a ulaşıldıktan sonra 2.900 metre yüksekliğindeki dağ evinde gece konaklaması yapılıyor. Gece saatlerinde başlayan yürüyüş, gün doğumuyla birlikte zirvede son buluyor. Katılımcılar hem Erciyes’in büyüleyici manzarasını izliyor hem de bu anları ölümsüzleştiriyor.

Bu hafta sonu düzenlenen tırmanışta da tüm katılımcılar zirveye başarıyla ulaştı. Erciyes A.Ş.’nin titizlikle organize ettiği program sayesinde katılımcılar, hem güvenli bir tırmanış gerçekleştirdi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kayseri Erciyes A.Ş.’nin 0352 342 3917 hattını arayarak bir sonraki tırmanış için rezervasyon yapılabiliyor.

Türkiye’de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından 2016 yılında başlatılan zirve tırmanışları, yaz sezonu boyunca her hafta sonu gerçekleştiriliyor. Erciyes’in eşsiz tabiat ve kültür güzelliklerinin keşfedildiği etkinlikte tırmanışçılar, volkanik tepelere meydan okuyup Erciyes’in zirvesine çıkarak unutulmaz anları fotoğraflıyor.