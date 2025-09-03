Ziyagökalp Mahallesi'ne Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için sağlık alanındaki yatırımlara büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Ziyagökalp Mahallesi'nde gerçekleştirilecek Aile Sağlığı Merkezi projesi, bölgedeki sağlık hizmetlerini güçlendirecek. Belediye, sağlık alanında yaptığı yatırımlarla Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyor.

Ziyagökalp Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları da dikkat çekiyor. Bu projelerle birlikte mahallenin görünümü değişirken, sosyal hizmetlerin de artırılması amaçlanıyor. Belediye, hayırseverlerle iş birliği yaparak sağlık merkezi inşaatının protokolünü imzalayacak.

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmesi için çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık çalışanlarına da teşekkür eden belediye, modern sağlık merkezleri ile Kayserililere konforlu hizmet sunmaya devam edeceğini belirtti.

Bu girişimlerle, Kocasinan Belediyesi'nin sağlık alanındaki hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.