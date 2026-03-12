Ziyaretçi rekoru Kıran Erciyes'te ziyaretçi beklentisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner yatırımlarıyla dünya standartlarında bir kış turizm merkezine dönüşen Erciyes Kayak Merkezi, 2025-2026 kış sezonunda önemli bir başarıya imza attı. Sezon bitmeden 3 milyon ziyaretçi sayısını aşan merkez, bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi rakamlarından birine ulaşarak rekor kırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, 19 mekanik tesis, 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ile hizmet veriyor. Teleferik hatlarının 3 bin 400 metre rakıma kadar ulaştığı merkez, modern altyapısı ve güvenli pistleriyle yerli ve yabancı turistlere dünya standartlarında kayak imkânı sunuyor.

Merkezde kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıkması ve tüm pistlerin açık olması, kayak sezonunun en verimli dönemlerinden birinin yaşandığını gösteriyor. Uzmanlar özellikle Mart ayında güneşli ve elverişli hava koşulları sayesinde daha keyifli ve kaliteli bir kayak deneyimi yaşandığını belirtiyor. Bu kapsamda, mükemmel kar kalitesi, kesintisiz pistleri ve eşsiz atmosferiyle Erciyes; bayramı ve ara tatili unutulmaz kılacak en doğru adreslerden biri olarak öne çıkıyor.

14 Mart Cumartesi günü başlayıp 22 Mart Pazar gününe kadar sürecek öğrenci ara tatili ile 20-21-22 Mart tarihlerindeki Ramazan Bayramı tatilinde Erciyes Kayak Merkezi, eşsiz pistleri ve modern tesisleriyle kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Kar Voleybolu Heyecanı Yine Erciyes’te

Öte yandan, Erciyes’te kış sporlarına farklı bir heyecan daha ekleniyor. Kar voleybolu sahasında takımlar karşı karşıya geliyor. Bu heyecana tanık olmak isteyen sporseverler, 14 Mart 2026 Cumartesi günü Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da düzenlenecek etkinlikte kar voleybolu atmosferini yakından deneyimleyebilecek.

Ziyaretçi rekoru kıran Erciyes, Mart ayında kayak yapmak isteyenler için en ideal adreslerden biri olmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Erciyes’in ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir marka haline gelmesi için hizmetler aralıksız sürüyor.