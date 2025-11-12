Zorunlu kış lastiği uygulaması Cumartesi günü başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, kış lastiği takma zorunluluğu ticari araçlar için 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Beş ay sürecek bu dönemde, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takması yasal bir zorunluluk olacak.

Yetkililer, uygulamanın yalnızca ticari araçları kapsamasına rağmen, özel araç sahiplerinin de güvenli sürüş için kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyor. Soğuk hava koşullarında yaz lastiklerinin yol tutuş performansının düştüğünü hatırlatan uzmanlar, olası kazaların önüne geçmek için sürücülere uyarılarda bulunuyor.