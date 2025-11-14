Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Ticari araçlara zorunlu, özel araçlar için ise can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyan kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Uygulama ticari araçlar için 15 Nisan 2026 tarihine kadar 5 aylık dönemde zorunlu olacak. Zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda; Özel araçlar  için ise can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyan kış lastiği uygulaması 15 Kasım (yarın) günü başlıyor. Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

