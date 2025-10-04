Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi

  • Haberler
Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım'da başlayacak, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karara göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

Haber Merkezi

