Zübeyde Hanım Anaokulu, kermes düzenledi

Yeşilhisar Zübeyde Hanım Anaokulu, öğrenciler yararına kermes düzenledi. Okul Müdürü Esra Kökșen Güngör, "Güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizin ve okulumuzun yararına düzenlediğimiz kermesimize halkımız yoğun ilgi gösterdi, destek oldular. Öğrenci velilerimizin öğretmenlerimizin yoğun çabası, gayreti ile kermesimizi yaptık. Hazırlanan yiyeceklerin el örgü işlerinin yanı sıra illüzyon gösterisi de öğrencilerimize neşeli dakikalar yaşattı. Aslen Doğanlı Mahallemizden olan sanatçımız Fatih Bulut da destek için geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kermese destek verme amacıyla katılan sanatçı Bulut minik öğrencilere kermes sonrası mini bir konser verdi.