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Zulme Karşı Sessiz Kalmadılar: Mezuniyet Sahnesinde Vicdanın Sesi Oldular

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, mezuniyet törenlerini sadece bir veda değil, onurlu bir duruş sahnesine dönüştürdü.

Zulme Karşı Sessiz Kalmadılar: Mezuniyet Sahnesinde Vicdanın Sesi Oldular

Omuzlarına taktıkları Filistin atkıları, ellerindeki Filistin ve Türkiye bayraklarıyla sahneye çıkan 80 öğrenci, "Bir taraf seçtik: Hak’tan yana, zalime karşı" yazılı pankartla adalet çağrısı yaptı.

Gazze’de ve Doğu Türkistan’da yaşanan acılara karşı duyarsız kalmayan öğrenciler, Aksa Tufanı Harekatı'nın ardından kurdukları Filistin Dayanışma Çadırı’nın ardından bu kez mezuniyet kürsüsünde vicdanlarını dile getirdiler. Sessizliği delen pankartları, törene katılanlardan büyük alkış aldı.

Gururun, hüznün ve sorumluluğun bir araya geldiği törende öğrencilerin bu anlamlı çıkışı, sadece eğitim hayatlarının değil, insanlık vicdanının da bir nişanesi olarak hafızalara kazındı.

 

Haber Merkezi

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