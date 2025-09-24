Zümrüt'te drift atan sürücüye 62 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Zümrüt Mahallesi'nde drift show" konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Paylaşıma konu araç tespit edilerek araç sahibine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 62 bin 104 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konularak araç trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.