Zümrüt'te drift atan sürücüye 62 bin TL ceza

Kayseri'de polis ekiplerince 'Zümrüt Mahallesi'nde drift show' konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde sürücüsü tespit edilen araç sahibine 62 bin 104 TL cezai işlem uygulandı.

Zümrüt'te drift atan sürücüye 62 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Zümrüt Mahallesi'nde drift show" konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; Paylaşıma konu araç tespit edilerek araç sahibine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 62 bin 104 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konularak araç trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'deki ortaokul öğrencilerinden 'Yeşil Vatan' etkinliği
Kayseri’deki ortaokul öğrencilerinden “Yeşil Vatan” etkinliği
Sumud Filosundan Ersin Çelik: 'Gözünüz Kulağınız Filo'da Olsun'
Sumud Filosundan Ersin Çelik: "Gözünüz Kulağınız Filo’da Olsun"
Yahyalı'da Murat Düşünceli İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Yahyalı'da Murat Düşünceli İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Kayseri'de bir dönemin en önemli ismi: Hüsamettin Çetinbulut vefat etti
Kayseri'de bir dönemin en önemli ismi: Hüsamettin Çetinbulut vefat etti
Öğrenci burslarında skandal: Değerlendirme yapılmadan ödenmiş
Öğrenci burslarında skandal: Değerlendirme yapılmadan ödenmiş
Hacılar'a Esat Coşan Camii ve Külliyesi yapılıyor
Hacılar’a Esat Coşan Camii ve Külliyesi yapılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!