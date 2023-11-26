Yozgat'ta ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktalarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

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  • 26.11.2023 12:51
  • Güncelleme: 26.11.2023 12:51
Yozgat'ta ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktalarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Kış aylarında araçların yol tutuşunu artırarak kaygan zeminlerde kaza oranını düşürmek için hayata geçirilen kış lastiği uygulaması 1 Aralık Cuma günü başlıyor. Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktalarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde ticari araçların kış lastikleri kontrol edilerek derinlikleri ölçüldü. Yapılan denetimlerde araç sürücüleri, polis ekipleri tarafından kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirilerek kış şartlarına göre araç kullanmaları konusunda uyarıldı. Kış lastiği takma zorunluğu gününden itibaren lastik takmadığı tespit edilen sürücülere 2 bin 568 TL idari para cezası uygulanacak.

“Denetimlerden memnunuz”

Trafik ekiplerinin denetimlerinden memnun kaldıklarını söyleyen sürücülerden Mevlüt Öztürk, “Emniyet güçlerinin bu işi sıkı tutmaları bizim açımızdan daha iyi. Yolcu ve bizim can güvenliğimiz için yollardaki kazalar hep tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Biz tedbirimizi aldık. Kış lastiklerimiz takılı. Hayati önem taşıdığı için mecbur herkesin takması lazım.” dedi.

İhsan Günaydın isimli sürücü de, aracının kışlık lastiklerini taktırdığını belirterek denetimlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kış lastiği takmayan sürücülere 2 bin 568 lira idari para cezası

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amiri Mustafa Malatyalı da kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık itibariyle başladığını belirterek, “Yolcu ve yük taşıyan araçların kışlık lastiklerini takmaları zorunluluk arz ediyor. Kış lastiği takmayan sürücülere 2 bin 568 TL idari para cezası uygulanacak, takmayan sürücüleri uyarıyoruz. 1 Aralık tarihine kadar sürücülerin lastik değişimlerini yapmalarını bekliyoruz. Kış lastiği takmayan sürücülerimizi takmaları konusunda uyardık. Bundan sonra denetimlerimiz sık sık devam edecek.” ifadelerine yer verdi.

İHA

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