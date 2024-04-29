Ucube Kavşak bir yavrumuzu daha hayattan kopardı

Daha önce de çok kez kazanın yaşandığı ucube kavşakta, bir aracın çarpması sonucu hayata veda eden küçük yavrumuz Erva Yıldırım'ın ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları yas içinde.

Okulundan çıkıp tramvay durağına ulaşmak için karşıdan karşıya geçmek isteyen 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Erva Yıldırım'ın öğrenim gördüğü okulun velileri, defalarca üst geçit talebini gerekli mercilara ilettiklerini ama henüz hiç bir teşebbüsün olmadığını belirterek, 'kaç yavrumuzu daha bu ucube kavşakta feda etmemiz gerekiyor?' diye soruyorlar.

Öğrenci velileri, yarın için olay mahalinde yeniden üst geçit talebinde bulunup, bu vurdumduymazlığı proetsto etmek üzere bir araya geleceklerini ifade ettiler.