Ucube Kavşak bir yavrumuzu daha hayattan kopardı

Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bulunan 50.Yıl Dedeman Ortaokulunun 6.sınıf öğrencisi, orta refüjdeki tarmvay durağına ulaşmak için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu feci şekilde can derdi.

Ucube Kavşak bir yavrumuzu daha hayattan kopardı
Kayseri GündemEditör

Daha önce de çok kez kazanın yaşandığı ucube kavşakta, bir aracın çarpması sonucu hayata veda eden küçük yavrumuz Erva Yıldırım'ın ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları yas içinde.

Okulundan çıkıp tramvay durağına ulaşmak için karşıdan karşıya geçmek isteyen 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Erva Yıldırım'ın öğrenim gördüğü okulun velileri, defalarca üst geçit talebini gerekli mercilara ilettiklerini ama henüz hiç bir teşebbüsün olmadığını belirterek, 'kaç yavrumuzu daha bu ucube kavşakta feda etmemiz gerekiyor?' diye soruyorlar.

Öğrenci velileri, yarın için olay mahalinde yeniden  üst geçit talebinde bulunup, bu vurdumduymazlığı proetsto etmek üzere bir araya geleceklerini ifade ettiler.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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